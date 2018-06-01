جدة ــ رويترز قال المركز الأوروبي لمراقبة التغير المناخي إن العام الماضي كان ثاني أكثر الأعوام المسجلة حرارة في شتى أنحاء العالم بعد عام 2016 مع وجود علامات على التغير المناخي تراوحت بين حرائق الغابات وذوبان الجليد القطبي. وقالت هيئة “كوبرنيكوس” للتغير المناخي وهي أول وكالة دولية رئيسية للطقس تتحدث عن الأحوال المناخية خلال 2017. إن درجات الحرارة بلغت في المتوسط 14.7 درجة مئوية عند سطح الأرض وهو ما يزيد 1.2 درجة مئوية عن زمن ما قبل العصر الصناعي. وأضافت أن العام الماضي كان “أكثر برودة بقليل عن 2016 وهو أشد الأعوام المسجلة حرارة وكان اكثر حرارة من ثاني اكثر…