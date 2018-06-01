أخر الأخبار

الأولى
الجبير: خرجنا في اجتماع عمان بنتائج مهمة للتصدي إلى قرار ترامب بشأن «القدس»
أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم السبت، أن موقف المملكة من القدس كعاصمة لدولة فلسطين ثابت لم يتغير . وأشار إلى أن اجتماع…
access_timeمنذ 32 دقيقة
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الأولى
وزير الإعلام : المواطن في قلب الملك وولي العهد
  المواطن محل اهتمام وأولوية عند الملك وولي العهد القيادة عين على مستقبل الوطن وعين تتلمس احتياجات المواطن ٨٠ مليار حجم دعم الدولة للمواطنين في…
access_timeمنذ 3 ساعات
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الأولى
الجبير يشارك في اللقاء الوزاري العربي بشأن القدس
شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في اللقاء الوزاري العربي بشأن القدس الذي ضم وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية،…
access_timeمنذ 4 ساعات
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دولية
تصادم طائرة كويتية بأخرى على مدرج مطار في نيويورك دون إصابات
تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية أثناء استعدادها للإقلاع من مطار (جي اف كي) الدولي بنيويورك اليوم، للاصطدام بطائرة أخرى على المدرج ألحقت بها أضرارًا…
access_timeمنذ 5 ساعات
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الأولى
كبار العلماء: الأوامر الملكية تؤكد حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين
أوضحت هئية كبار العلماء، أن الأوامر الملكية الصادرة اليوم السبت، تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء…
access_timeمنذ 5 ساعات
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الأولى
الجبير يستقبل وزير الخارجية المصري في عمّان
استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان اليوم، معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك على هامش…
access_timeمنذ 6 ساعات
محليات
إعلان أسماء الفائزين في فردي جل الشقح
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم, أسماء الفائزين في فردي جل الشقح . وأوضحت اللجنة أن نتائج الفردي جل في…
access_timeمنذ 6 ساعات
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دولية
مقتل 13 شخصًا في عاصفة ثلجية شرق الصين
لقي 13 شخصًا حتفهم جراء عاصفة ثلجية قوية ضربت مقاطعة أنهوي شرق الصين. ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن حكومة المقاطعة، أن العاصفة الثلجية استمرت…
access_timeمنذ 6 ساعات
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محليات
أمانة المدينة تصدر 1029 رخصة محل خلال 3 أشهر
أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة 1029 رخصة جديدة للمحلات التجارية خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري, فيما بلغ إجمالي الشهادات الصحية التي تم إصدارها…
access_timeمنذ 6 ساعات
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محليات
الغذاء والدواء تضبط 720 كجم مواد غذائية مخالفة في القصيم
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم حملة تفتيشية على منشآت أغذية في مدينتي بريدة وعنيزة، شملت 20 مستودع أغذية مركزية و9…
access_timeمنذ 6 ساعات
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