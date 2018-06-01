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العدد 22158 السبت 19 ربيع الآخر 1439 هـ 01/06/2018 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي
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