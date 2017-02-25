آبل تبدأ رحلتها مع كارثة احتراق الهواتف بهاتفها آيفون 7 بلس…!

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من الواضح للوسط التقني أن كارثة احتراق الهواتف لن تقف علي العملاقة الكورية سامسونج وهاتفها نوت 7 …!

لأننا سنبدأ رحلة جديدة مع العملاقة الأمريكية آبل وهاتفها آيفون 7 بلس وكوراث الاحتراق.

حيث بدأت شركة آبل تحقيقاتها بخصوص التقارير التي تفيد باحتراق هاتف آيفون 7 بلس واشتعال النيران فيه.

بشكل تلقائي دون سابق إنذار ويبدو أن المشكلة في البطارية لان الاحتراق ناتج من مكانها.

وبدء التحقيق بعدما قمت صاحبة الهاتف بنشر فيديو يوضح عملية الاحتراق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69 — Bree✨ (@briannaolivas_) February 23, 2017

فصاحبة الهاتف هي برينا أوليفاس من مدينة توسون في ولاية أريزونا الأمريكية:

تفاجأت بتصاعد الدخان أثناء نومها من هاتفها الذي الذي لم تستعمله لبضعة أيام، وأن المشاكل بدأت قبل ذلك بيوم مع هاتفها، الذي اشترته من شركة سبرينت في شهر ينايرحيث انه لم يعمل.

ةهذا اضطرها أن تأخذ الهاتف إلى متجر آبل حيث جرى فحصه من قبل الموظفين واخبارها بأن كل شيء على ما يرام.

وعاد الهاتف للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن مقطع فيديو الاحتراق حصل علي عدد مشاهدات أكثر من 1.26 مليون مرة.

وحصل على أكثر من 30 ألف عملية إعادة تغريد لمشاركته ومئات الرودود والاستفسارات.

وفي خلا ساعات تغير كلام صاحبة الهاتف التي كانت مستاءة من اشتعال النار بهاتفها وسماع أصوات تخرج منه.

وقالت انها أعطت الهاتف لشركة آبل، وانها تجري اختبارات لمعرفة سبب ذلك، وستتوصل للسبب في خلال أسبوع.

ولو إنك من متابعي العلامة التجارية آيفون فأنت حتما سمعت في شهر اكتوبر الماضي عم إدعاء شخص استرالي ان هاتفه آيفون 7 قد اشتعلت النيران فيه ودمرت سيارته.

لتصبح حالتنا هنا ليست الأولي التي تخص احتراق هواتف آيفون 7.

ولكن هل ستنجح شركة آبل في مواجهة هذه المشكلة وتعالجها بأسرع وقت…!؟

أم ستسلك درب منافستها التقليدية سامسونج وما حدث مه هاتف جالاكسي نوت 7 ؟