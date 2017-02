آبل تبدأ رحلتها مع كارثة احتراق الهواتف بهاتفها آيفون 7 بلس…!

من الواضح للوسط التقني أن كارثة احتراق الهواتف لن تقف علي العملاقة الكورية سامسونج وهاتفها نوت 7 …!

لأننا سنبدأ رحلة جديدة مع العملاقة الأمريكية آبل وهاتفها آيفون 7 بلس وكوراث الاحتراق.

حيث بدأت شركة آبل تحقيقاتها بخصوص التقارير التي تفيد باحتراق هاتف آيفون 7 بلس واشتعال النيران فيه.

بشكل تلقائي دون سابق إنذار ويبدو أن المشكلة في البطارية لان الاحتراق ناتج من مكانها.

وبدء التحقيق بعدما قمت صاحبة الهاتف بنشر فيديو يوضح عملية الاحتراق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69

— Bree✨ (@briannaolivas_) February 23, 2017