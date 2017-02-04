العدد 21835 04 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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آبل تستعد لبدء إنتاج هواتف آيفون في الهند

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آبل تستعد لبدء إنتاج هواتف آيفون في الهند
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من الواضح أن عملاقة التقنية الأمريكية آبل تسعي بكل السبل لزيادة مبيعات هواتفها الآيفون…

وبناء عليه فإن شركة آبل تستعد لبدء إنتاج هواتفها الآيفون في الهند في شهر أبريل القادم.

حسبما أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات الإقليمي لولاية كارناتاكا الهندية “Priyank Kharge” .

وقد أعلن ذلك بتغريدة علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر….

وقد جاء هذا بعد مرور أشهر عديدة من المفاوضات بين الأمريكية آبل والحكومة المحلية.

وقد تم اللقاء الأول في شهر مايو بين المدير التنفيذي لشركة آبل “تيم كوك” وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي.

ويري الكثير من المحللين لسوق هواتف آيفون أن هذا التوقيت يخدم شركة آبل كثيراً.

حيث أنها تعاني من تباطأ في مبيعات هواتفها في أسواق رئيسية كبرى مثل الصين.

لانها تفتح لنفسها سوق ضمن أحد أسواق الهواتف الذكية الكبيرة والسريعة النمو في العالم.

واجتمع المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل مع الوزير في شهر يناير المنصرم للتأكيد على الموعد الزمني.

تيم كوك

ووفقاً للوزير “سوف يجري تصنيع هواتف آيفون في مدينة بنغالور ضمن ولاية كارناتاكا.

على أن تستهدف جميع الأجهزة المصنعة السوق المحلية الهندية”.

وأضاف الوزير قائلاً “لم نناقش أي حوافز أخرى”  وسوف تساعد الولاية شركة آبل فيما إذا قررت اللجوء إلى إبرام عقود مع شركات مصنعة أخرى موجودة في الولاية.

وقد كلفت الشركة الأمريكية الشركة التايوانية المصنعة للهواتف الذكية Wistron لتجميع هواتف آيفون في مدينة بنغالور.

والجدير بالذكر أن بنفالور بمثابة العاصمة التكنولوجية في ولاية كارناتاكا.

وجهزت Wistron منشأة في منطقة بينيا الصناعية في مدينة بنغالور في الهند، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في قارة آسيا

وقد شحنت شركة آبل التي يأمل بشكل كبير في السوق الهندي 2.5 مليون هاتف آيفون إلى الهند خلال عام 2016.

 

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التصنيف: تكنولوجيا

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