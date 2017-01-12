آبل تطلق (مسدسا) على هيئة جوال وتأهب لمواجهة خطره

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بروكسل ــ وكالات

تسبب مسدس أنتجته شركة آبل في حالة من الذعر وسط الأوربيين ، ورفعت قوات الشرطة الأوروبية درجة استعدادها، لمواجهة خطر انتشار المسدس، لكونه يحمل إمكانية طيه، ليصبح تماما على هيئة الهاتف الشهير.

وبحسب صحف بريطانية، فإن المسدس سيتم طرحه للبيع في أميركا في غضون أسابيع قليلة، ويفتح المسدس للتصويب مع خاصية الليزر.

ووصل تنبيه للشرطة البلجيكية مطلع الأسبوع الجاري، بشأن المسدس الذي لم تعثر الشرطة على نسخ منه في البلاد، إلا أنه من المتوقع وصوله قريبا إلى شوارع أوروبا.

وجاء في التنبيه: للوهلة الأولى لا يمكن تمييزه عن هاتف آيفون (..) وهذا يعني أنه بالإمكان تضليلنا بشأنه، الكابوس الحقيقي للشرطة هو المبيعات غير الشرعية للمسدس، في وقت تكافح فيه الشرطة الأوروبية التهديدات الإرهابية.

ويباع المسدس بسعر 395 دولارا، أي أقل بكثير من سعر الآيفون الأصلي الذي يبلغ نحو 600 دولار تقريبا، وقد تلقت الشركة المصنعة للمسدس في مينيسوتا 12 ألف طلب حتى الآن.