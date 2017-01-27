(آبل) تقاضي شركة تزود هواتفها الذكية بمعالجات

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واشنطن ــ وكالات

رفعت شركة آبل الأمريكية دعوى قضائية، ضد شركة “كوالكوم” المزودة لمعالجات الهواتف الذكية، لفرضها رسوم تراخيص باهظة، في الصين. وقالت محكمة ببكين، في بيان: إن “أبل” أقامت دعويين قضائيتين، تتهم فيهما “كوالكوم” باستغلال هيمنتها على تقنية أساسية، لتفرض رسوم تراخيص باهظة، على الشركات الأخرى.

وقدمت “آبل” شكوى مماثلة، الأسبوع الماضي، لدى محكمة اتحادية في سان دييغو، بكاليفورنيا، ضد “كوالكوم” بتهمة الاحتكار، وتعمد رفع أسعار المكونات الإلكترونية الداخلة في صناعة هواتف آبل، وطالبت بمليار دولار لتعويض أضرارها.

بدورها أفادت شركة كوالكوم، في بيان، أنها لم تطلع على بعد على الشكوى المقدمة بحقها من قبل “آبل”، لكنها دافعت عن قضية الرسوم التي تفرضها.

ولفتت الشركة الى أنها عرضت على “آبل” نفس الشروط التي تقدمها لعملائها الآخرين”، وأن رسومها تتناسب مع التغييرات التي عملت بها مع الجهات التنظيمية الصينية.