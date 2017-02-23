آبل تقدم كاميرا أمامية ثورية في آيفون 8 للتصوير ثلاثي الأبعاد…!

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أنها العملاقة الأمريكية آبل صاحبة أقوي هاتف والمُتهمة أيضاً بعدم الابتكار في آيفون 7.

علي ما أعتقد أنها تنوي أبهرنا كلنا في هاتفها الآيفون القادم “آيفون 8” وستقدم لنا كل ما في جعبتها.

تنوي شركة آبل دعم هاتفها الذكي المنتظر”آيفون 8″بكاميرا أمامية مزودة بتقنية ثورية.

وذلك حسب وصف مينج شي كو المحلل بشركة KGI Securities المتخصصة في تحليلات السوق.

وهذا المحلل المعروف عنه دقة معلوماته حول منتجات آبل أعلن:

أن التقنية التي ينتظر أن يزود بها هاتف آيفون يمكنها استشعار محيط اللقطات، التي تصور بالهاتف، بشكل ثلاثي الأبعاد.

وأضاف كو أن: الكاميرا ستزود بوحدة للاستشعار عبر الأشعة تحت الحمراء، مما يتيح لها التقاط صور ثلاثية الأبعاد.

واستخدامها في عدة تطبيقات أخرى مثل التعرف على الوجوه، والتعرف على قزحية عين المستخدم.

وسيصنع مستشعر الكاميرا الأمامية الأساسي من قبل شركة العملاقة اليابانيةسوني.

على أن تتولى شركة فوكسكون أو شارب صنع وحدة الاستشعار عبر الأشعة الحمراء.

وهذا هو ما جاء في تقرير للمحلل نشرته شركة KGI Securities.

ولكن الجدير بالذكر أن هذه التقنيات ستحدث بفضل شركة PrimeSense التي استحوذت عليها آبل عام 2013.

وكانت قد طورت عدسة قطعة كنكت مع إكس بوكس.

وأن آبل ستستفيد من تقنيات شركة primesense :

التي ستساعد الكاميرا في استشعار محيط الصورة وتحديد أبعادها بدلا من مجرد التقاطها بشكل ثنائي الأبعاد فقط.

وأكد المحلل أن آبل ستفتح الباب، عبر الكاميرا الجديدة، أمام إصدار مجموعة من الألعاب المخصصة للهاتف.

والتي يمُكنها استخدام تقنية الكاميرا لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد للمستخدم ودمجها باللعبة.

وأشار التقرير إلى أن نظام الكاميرا الأمامية يتيح دمج تفاصيل عميقة في اللقطات مع الصور ثنائية الأبعاد.

لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد دقيقة للمستخدم، أو لالتقاط صور شخصية “سيلفي” ثلاثية الأبعاد.

وأن الكاميرا الأمامية ستستخدم بشكل موسع في تطبيقات الواقع المعزز.