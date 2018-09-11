“آبل” تكشف عن هواتف الآيفون الجديدة غداً

ينتظر عشاق الهواتف الذكية والتقنية غداً الأربعاء الحدث الخاص الذي ستقيمه شركة آبل الأمريكية للكشف عن منتجاتها الجديدة، التي تشير التسريبات والتوقعات إلى أن من بينها 3 هواتف آيفون جديدة هي “اكس سي” و”اكس اس” و”اكس اس ماكس”.

ويأتي الأول وفقاً لتسريبات نشرها موقع “فون آرينا” المتخصص في الهواتف الذكية بشاشة “ال سي دي” 6.1 بوصة

و3 جيجا رام، وبطارية 2700 ملي أمبير، والثاني بشاشة “أوليد” 5.8 بوصة، و4 جيجا رام

وبطارية 2800 ملي أمبير، والثالث بشاشة “أوليد” 6.46 بوصة، ورام 4 جيجا، وبطارية 3400 ملي أمبير.

وتعمل الهواتف الثلاثة بمعالج أبل الجديد A12 الذي تم تصنيعه بتقنية 7 نانوميتر الجديدة التي تزيد من قوة الأداء

وكفاءة استهلاك البطارية، والتي سبق أن كشفت شركة “هواوي” الصينية عن استخدامها

لتصنيع معالجها الجديد “كيرين 980 الذي سيستخدم في هاتف ميت 20 المتوقع الإعلان عنه أكتوبر المقبل.