آبل تُطلق نسخة جديدة من iPhone 6 بسعة 32GB في آسيا..!

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عدما أطلقت شركة آبل الأمريكية هاتفها آيفون 6 في عام 2014 أكثر ما أوخذ عليها هي المساحات التخزينية للهاتف.

حيث أنا أطلقت أول سعة تخزينية بسعة 16 جيجا بايت في حين أتت الثانية بسعة 64 جيجا بايت.

أم سعة الـ 32 جيجا بايت لم تفكر آبل في انتاجها عام 2014 لسبب هي الوحيدة محتفظة به حتي الآن.

لينتشر هاتف آبل آيفون 6 في الأسواق بثلاث ساعات تخزينية هما 16 و64 و128 جيجا بايت.

ولكنها قررت إعادة تسويق الهاتف مرة أخري بعد ثلاث سنوات من انتاجه ولكن ها المرة في الأسواق الآسيوية.

يأتي بإختيار جديد في الذاكرة الداخلية سعة 32 جيجابايت باللون الذهبي في بعض الأسواق الآسيوية.

والجدير بالذكر أن هذا الهاتف تحديدا تبيعه آبل داخل الصين عبر متاجر التجزئة.

وسيكون متوفراً في تايوان ابتداء من يوم 10 مارس الحالي.

ماهي مواصفات هاتف آيفون 6:-

موعد الإطلاق: 19 سبتمبر 2014.

نظام التشغيل: iOS 8.

المعالج: أبل A8 ثنائي النواة، 2 جيجا هرتز.

دعم شبكات الجيل الرابع: نعم، لجميع الإصدارات.

الأبعاد: 137.5 × 67 × 6 ملم (5.41 × 2.64 × 0.28 بوصة).

دعم مستشعر البصمة: نعم، لجميع الإصدارات.

الشاشة: شاشة لمس، تدعم ألوان 16M، من نوع LED-backlit IPS LCD.

دقة الشاشة: 960 × 1704 بيكسل.

الكاميرا: كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل (3264 × 2448 بيكسل)، تدعم التركيز التلقائي، وفلاش LED مزدوج، والتصوير البانورامي.

يدعم اللمس المتعدد.

الحماية: زجاج ياقوت الكريستال ضد الكسر، والمواد الزيتية، والماء.

يدعم التنبيه بالصوت والاهتزاز.

به منفذ 3.5mm

المساحة التخزينية الداخلية: 16/32/64/128 جيجا بايت، و2 جيجا بايت للذاكرة الوصول العشوائي “الرامات”.

يدعم تحديد المواقع.

يدعم سرعات الإنترنت العالية.

يدعم الاتصال اللاسلكي (واي فاي).

منفذ USB: الإصدار 2.0.

تسجيل الفيديو: [email protected]

الألوان: الرمادي، و الفضي، والذهبي والأسود.

