آبل تُعلن عن طرح هواتف آيفون 8 باللون الأحمر

أعلنت العملاقة الأمريكية شركة آبل رسميًا عن النسخ الحمراء “RED PRODUCT” من هواتف آيفون 8، وهما كلا الهاتفين iPhone 8 و iPhone 8 Plus.

حيث إن كلا النسختين تأتيان مع لون أحمر مشرق على مستوى الإطار والواجهة الخلفية المغطاة بالزجاج.

وأصبحت الواجهة الأمامية لهذه النسخ مطلية باللون الأسود، بخلاف الواجهة البيضاء في النسخ الحمراء من الهاتفين iPhone 7 و iPhone 7 Plus.

إذا كنت تنتظر صدور النسخة الحمراء من الهاتف iPhone X، فأنت لست محظوظًا لأن شركة آبل لم تقم بالكشف عن هذه النسخة على الأقل حاليًا.

وبدلا من ذلك، قامت شركة آبل بإطلاق الغطاء الواقي Product Red Leather Folio للهاتف.

والذي يتميز بلون أحمر عميق مما يجعله ينضم إلى بقية الأغطية الواقية الحمراء الأخرى التي أصدرتها شركة آبل لمنتجاتها في الماضي.

وقالت آبل إنها تخصص جزء من عائداتها من كل عمليات شراء لمنتجاتها ذات اللون الأحمر لصالح مِنَح الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة الإيدز.

والتي توفر الفحوصات والمشورة والعلاج وبرامج الوقاية، مع تركيز خاص على منع انتقال العدوى من الأمهات إلى أطفالهن.

ومنذ التشارك مع برنامج RED في عام 2006، تبرعت آبل بأكثر من 160 مليون دولار لصالح الصندوق العالمي، لتكون بذلك أكبر الشركات المانحة للمنظمة.

سيتوفر الإصدار الخاص الأحمر من هواتف آيفون 8 لكل من جهازي iPhone 8 وiPhone 8 Plus بموديلات بسعة 64GB و256GB عبر موقع آبل الرسمي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وستتوفر المحفظة الجلدية الجديدة بلونها الأحمر لهاتف iPhone X عبر موقع آبل الرسمي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.