آخر الأميين في الدرعية يجيدون القراءة والكتابة

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الرياض – البلاد

اختتم مكتب التعليم بمحافظة الدرعية، ونادي الحي بثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد برنامج ( من أجلك يا أبي )، لتعليم الكبار مهارات القراءة والكتابة، في سعي حثيث للقضاء على الأمية في محافظة الدرعية، حيث تم عقد البرنامج لمدة شهر لسبعة من كبار السن، بجهود شبابية تطوعية لتعليمهم مهارات القراءة والكتابة، من خلال التطبيق والتعلم التعاوني والمنافسات،

وقد حضر حفل الختام أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة، وأشرف على أندية الحي شاكر أبو عباة، ومن نادي الحي عبدالله القريني والمدير التنفيذي للجنة التنمية فهد القحطاني، وعمدة المحافظة ، وقد سلم الشهادات والجوائز فواز بن محمد آل داوود مدير مكتب التعليم، الذي أكد على أهمية هذا البرنامج، وأهمية تكراره فصلياً حتى يتحقق القضاء على الأمية في محافظة الدرعية ومراكزها. الجدير بالذكر أن مراكز تعليم الكبار النظامية، والتي تمتد الدراسة فيها ثلاث سنوات، تم إغلاقها لتناقص الأميين الذين تنطبق عليهم صفة الأمية القرائية في المحافظة، بينما هناك خمسة مراكز نظامية لتعليم الكبيرات في مراكز المحافظة، تساهم في القضاء على الأمية لدى النساء، وإعداد الملتحقات بها في تناقص نتيجة، لتحقق الهدف من افتتاحها الذي يمتد لعقود من الزمن، في سعي حثيث من وزارة التعليم للقضاء على الأمية.