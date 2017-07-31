آلاف الأسر السورية تستفيد من (شقيقي قوتك هنيئا)

عمان- واس

واصلت المخابز المتنقلة التابعة للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا في تأمين الخبز للأشقاء السوريين النازحين واللاجئين في الشمال السوري والشمال اللبناني ضمن المشروع الغذائي ” شقيقي قوتك هنيئاً ” مستهدفة النازحين في محافظات إدلب وحلب وأريافهما والمخيمات المجاورة لها واللاجئين في منطقة عكار اللبنانية .

وأوضح المدير الاقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان, أن حجم الإنتاج الأسبوعي من الخبز في الداخل السوري ضمن أسبوع العمل 196 بلغ 1.272.000 رغيف خبز استفاد منها عدد 556.500 شقيق سوري ، فيما بلغ إنتاج المخبز في لبنان ضمن أسبوع العمل 33 بمشروع ” شقيقي قوتك هنيئاً ” 136.920 رغيف خبز اسبوعياً ويستفيد منه عدد 41.067 شقيقا سوريا لتصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع أسبوعيا أكثر من 86 ألف أسرة سورية .

ولفت السمحان النظر إلى الحرص على تلمس احتياجات الاشقاء اللاجئين السوريين الضرورية في جميع مناطق تواجدهم والعمل على توفيرها وفق آليه الحملة المتبعة .

بدوره أفاد مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة, أن الحملة مستمرة في تقديم خدماتها الاغاثية للأشقاء النازحين واللاجئين منهم في الداخل السوري وتركيا ، مبينا أن مشروع ” شقيقي قوتك هنيئاً ” يعد من أهم الخدمات الإنسانية التي تقدم للأشقاء السوريين على مستوى المنطقة التي تستهدف النازحين في مخيمات سجو الجديد ، عائدون ، صامدون ، قادمون ، إضافة إلى مدينتي كلس والرياحنية على الشريط الحدودي التركي السوري من خلال أربعة مخابز متنقلة .