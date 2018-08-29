آلاف الزوار يتفاعلون مع أنشطة البيت السعودي في جاكرتا

الرياض-واس

اختتم أمس بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا فعاليات “البيت السعودي” الذي نظمته اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الوفد السعودي بالإنابة .

وشهد البيت السعودي الذي أقيم خلال الفترة 18-28 من الشهر الحالي وسط حضور أكثر من 25 ألف زائرالعديد من الفعاليات التي من أبرزها جناح خاص للحرمين الشريفين ، وجناح مياه زمزم، وجناح التمور والنخيل , وأجنحة الملبوسات التقليدية، والأعمال اليدوية، والخط العربي، والفنون البصرية وجناح الحناء، وجناح اللجنة الأولمبية العربية السعودية .

وقدمت الفرقة الموسيقية عروضاً حظيت بتفاعل ومشاركة الجمهور الإندونيسي ، إضافةً إلى فن الربابة .

من جانب آخر استقبل صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية بدولة منغوليا عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة عضو لجنة التسويق باللجنة الأولمبية الدولية باتشوتيك باتبولت والوفد المرافق له .

وناقش اللقاء تطوير التعاون الرياضي بين البلدين وخاصة في مجال الهجن والفروسية ، وفي نهاية الزيارة قدم الأمير فهد بن جلوي درعاً تذكارياً لنائب رئيس الأولمبية المغولية .