آلاف المعتمرين يصلون إلى المملكة

الرياض -واس

بلغ عدد تأشيرات موسم عمرة 1440هـ، وحتى تاريخ 22 صفر 835,910 تأشيرات، في حين مجموع القادمين إلى المملكة 547,392 معتمرًا، فيما بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 276,372 معتمرًا، منهم 185,484 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 90,888 في المدينة المنورة،

فيما سجلت مغادرة 271,020 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة. جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقترب من إكمال شهره الثاني ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وكان وصول المعتمرين إلى المملكة عبر ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 513,542 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 33,825 معتمرًا، وسجل وصول 25 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: الباكستان 215,856، تليها الهند 117,759، فإندونيسيا 94,977، بعدها اليمن 17,832، ثم ماليزيا خامسا 15,287 معتمرًا , وتأتي بعدها كل من: المملكة المتحدة 11,712، الإمارات العربية المتحدة 11,666، الأردن 10,431، بنجلادش 8,636، تركيا 7,151 معتمرا.

وبلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة الذين يقدمون الخدمات للمعتمرين 6,784 موظفا منهم 4,604 من الذكور، و2,180 من الإناث.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.