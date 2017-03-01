آلية لتسهيل منح تأشيرات المستثمرين خلال 24 ساعة

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الرياض ــ البلاد

اتفقت اربع وزارات حكومية على ربط إلكتروني بينها، لتزويد نظام تأشيرات المستثمرين بالبيانات والمعلومات، للإسهام في سرعة عملية إجراءات المنح بشكل الي في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية على لسان السفير أسامة نقلي مدير الإدارة الإعلامية في الوزارة، “انه تم الاتفاق على قيام وزارة الخارجية بإتمام الربط الإلكتروني مع وزارات “الداخلية” و”التجارة والاستثمار” و”العمل والشؤون الاجتماعية” لتزويد نظام التاشيرات لوزارة الخارجية، بالبيانات والمعلومات المطلوبة، للإسهام في سرعة إجراءات استقبال ومنح التأشيرات اليا فيما بينها”.

واشار نقلي إلى انه تم الاتفاق كذلك مع “الهيئة العامة للاستثمار” على تزويد وزارة الخارجية بقائمة المنشآت الموثوقة لمنحها تسهيلات في تقديم طلباتها إلى بعثات المملكة في الخارج.

وأكد نقلي تعميد بعثات المملكة في ضوء ما تم التوصل إليه إلى إصدار تأشيرة “رجل أعمال” للراغبين في القدوم إلى المملكة لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية، مبينا أنه لا يستدعي قبول طلبهم جهة داعية في المملكة، إنما يتم منحهم مباشرة من السفارة بعد التأكد من صفتهم وذلك خلال 24 ساعة من تسلم البعثة السعودية جواز السفر.

وأضاف “تشمل هذه التسهيلات أيضا الزيارة التجارية لمن يحملون صفة تجارية سواء رجالا أو نساء، وهم رؤساء الشركات الأجنبية ومديروها بكافة مسمياتهم وممثلو الشركات ومن في حكمهم القادمون بموجب دعوة من شركة في المملكة للاجتماع بنظرائهم”.