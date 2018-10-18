آل الشيخ: إطلاق (البلدية الإلكترونية) قريبا

الرياض- البلاد

أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيـخ، عن سعادته بانعقاد منتدى التخطيط الحضري الثاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، لمناقشة دور التخطيط الحضري في تحقيق “رؤية المملكة2030”.

وبيّن أن القطاع البلدي، تمكّن بفضل الله، من تطوير وتقديم خدمات بلدية رقمية موحّدة مدعومة بالمعلومات الجغرافية على مستوى القطاع عبر بوابة “بلدي”، وسيتم بإذن الله، بنهاية شهر صفر للعام الحالي 1440هـ إطلاق “البلدية الإلكترونية”, التي تُعد ثمرة لجهود القطاع البلدي في التحول الرقمي.

وأوضح معاليه أن القطاع البلدي تمكن من تطوير استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع البلدي اشتملت على العديد من المبادرات والبرامج الرئيسة، التي تعمل على رفع جودة وكفاءة النظم الإدارية والمالية والتقنية للقطاع وتحسين أدائه، وتطوير كوادره البشرية، والاستغلال الأمثل لموارده وتنميتها، وتطوير خدماته وتيسير الوصول إليها، والتوسع في إنشاء شبكات البنية التحتية وتحسينها وزيادة كفاءة تشغيلها وتحسين الجوانب البيئية والإنسانية في المدن وتحفيز قدراتها الاقتصادية، وبناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأفاد أنه يجري ضمن هذا البرنامج، تحسين وضع الأحياء السكنية وتعزيز الجوانب الإنسانية فيها مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت الأدلة التصميمية لعناصر البيئة العمرانية في المدن، وفق أفضل معايير التصميم العالمية، وشرعت في تطبيقها على المشاريع الحالية والمستقبلية في الأمانات والبلديات.ولفت معاليه الانتباه إلى أن القطاع البلدي، بدأ مؤخراً تنفيذ “برنامج تطوير المشهد الحضري في المدن السعودية”.