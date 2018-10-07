آل الشيخ: المسابقة تحقق رؤية حكومتنا الرشيدة في تحفيز أبناء المسلمين

الرياض- البلاد

أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المملكة منبر خير للعالم أجمع, وأن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تحمل في طياتها رسالة الدين الوسطي العظيم,

مشدداً على أن المنافسة تقوم على العدالة والشفافية والمهنية, وأن الوزارة تتطلع إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تحفيز أبناء الأمة للتمسك بوحي خالقهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن معاليه، نائب الأمين العام للمسابقة سلمان بن عبدالعزيز الفهيد إيذاناً بانطلاقة التصفيات النهائية في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وقال: تنطلق التصفيات النهائية لهذه المسابقة الدولية القرآنية التي تتبنى رسالة مضمونها تشجيع أبناء المسلمين على الإقبال نحو كتاب الله تعالى, تلاوة وحفظاً وتفسيراً, وتدبراً وعملاً, وتنطلق وفق قيم العدالة والشفافية والمهنية والصدق, فشكر الله لولاة أمرنا رعايتهم كتاب الله، وعنايتهم بمصادر الشريعة، وانتهاجهم نهج القرآن, وعلى بركة الله نستفتح هذه التصفيات مستمدين منه العون والتوفيق، ونطلب الإعانة والرشد والسداد.

واستهلت مراسم الحفل القرآني بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقى رئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد برهجي كلمة بين فيها أن المسابقة القرآنية تقام للمرة الأولى في المسجد النبوي الشريف بعد تسعة وثلاثين عام من إقامتها في المسجد الحرام, أفادت منها كثير من المسابقات القرآنية وانطلقت من بعدها.

عقب ذلك شرعت لجنة التحكيم بالاستماع لتلاوات المتسابقين الذين تأهلوا للتصفيات النهائية, وقيمت خلال الفترة الصباحية عشرة متسابقين, وستستمع لثلاثة عشر آخرين في الفترة المسائية.

حضر الحفل وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف صالح المزيني، والأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور السميح، وسفير جمهورية نيجيريا بالمملكة محمد عيسى دودوا, وعدد كبير من المسؤولين في فروع الوزارات ووكالة المسجد النبوي، إضافة إلى زوار الحرم الشريف.

يذكر أن الحفل شهد تغطية إعلامية واسعة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة, إضافة إلى الإعلام الجديد بمنصاته المتعددة.