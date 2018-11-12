آل الشيخ: المملكة قوية وتتفانى في خدمة الإسلام والمسلمين

الرياض – البلاد

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، أن المملكة العربية السعودية ــ ولله الحمد ــ تبذل الغالي والنفيس لخدمة الإسلام والمسلمين، ولا تقصر فــــي أي شيء ينفع المسلمين في أي مكان، وأنها دولة قوية ــ بفضل الله ــ ثم بفضل حكامها وقيادتها، وأنها قوية في دينها وعقديتها، وفي جميع أمورها. جاء ذلك خلال لقائه امس بمكتبه في الوزارة ، الأمين العام لحركة الدفاع عن الحرمين الشريفين في باكستان السيد فضل الرحمن خليل، الذي يزور المملكة حالياً.

وأكد معاليه إن علاقات المملكة العربية السعودية بالشعب الباكستاني منذ مئات السنين وليست وليدة اليوم، وأن التواصل واللقاءات التي تتم بين المسؤولين عن الشؤون الدينية في البلدين تأتي في سياق العلاقة المتينة التي تربط البلدين والقيادتين في المملكة وباكستان. وأضاف معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنه إذا تماسكت الأيادي في العالم الإسلامي، فإن العدو سيهزم، والحق سيثبت.

وأثنى معالي الوزير آل الشيخ على العلماء والمشايخ في العالم الإسلامي، وقال: انتم تعرفون ما يجب عليكم تجاه بيت الله الحرام، ومسجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ، وتجاه القرآن الكريم.

من جانبه، شكر الشيخ فضل الرحمن خليل، معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على حسن الاستقبال، وكريم الضيافة.. مبيناً أن أي قضية للمملكة، هي قضية لباكستان، وأنه لا فرق في الدفاع عن المملكة والدفاع عن باكستان.