آل الشيخ: النقل والتعليق (الله بالخير) .. الاثنين لنا وقفة

أوضح أن الحضور الجماهيري في تحسن عن السنوات الماضية

جدة – محمد صالح

“النقل والتعليق الله بالخير”.. بتلك التغريدة التي بثها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وانتقاده للنقل التلفزيوني واختيار المعلقين لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تفاعل الشارع الرياضي بكافة ميوله المختلفة، مع تغريدة رئيس هيئة الرياضة.

كما صادقوا على حديثه مؤكدين أنه يستحق إعادة النظر في النقطتين خاصة أن دورينا هذا الموسم يعج بالنجوم العالميين والمدربين أصحاب الأسماء الكبيرة، وجاءت نص تغريدة تركي آل الشيخ كالتالي: النقل والتعليق الله بالخير … الاثنين لنا وقفة!.

كما تطرق “أبو ناصر” إلى نسبة الحضور الجماهيري وقال: متوسط حضور الجمهور للمباراة الواحدة في الجولة الأولى، العام الحالي: ٩٨٨٧ مشجعا العام الماضي: ٤٩٨٥ مشجعاً.