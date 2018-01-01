آل الشيخ رئيسا شرفيا للأهلي المصري

القاهرة- البلاد

أعلن محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، تنصيب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة ، رئيسا شرفيا للنادي. وأكد الخطيب، في مؤتمر صحفي أمس، أن مجلس الأهلي اتخذ قرارًا بالإجماع بمنح تركي آل الشيخ، هذا المنصب. وأوضح أن آل الشيخ، يكرر ما فعله من قبل الأمير عبد الله الفيصل، الذي دعم الأهلي في السنوات الماضية في عهد الراحل صالح سليم. وأكد أن تركي آل الشيخ، دعم الأهلي، وحشد رجال الأعمال العرب لدعم المشروع الخاص باستاد القلعة الحمراء.

من ناحية أـخرى، قرَّر فؤاد أنور، نجم الأخضر السعودي السابق، استقدام الأهلي المصري للمشاركة في مهرجان تكريمه المقرر إقامته في فبراير المقبل.

وسيكون الأهلي، بدلًا من يوفنتوس الإيطالي، الذي كان أنور يرغب في استقدامه لخوض مباراة ودية، ضمن مهرجان تكريمه. وقال أنور: إنَّ استبعاد حضور يوفنتوس ليس بسبب الأمور المالية، مضيفًا أنه سيدعو لاعبين عربا، ليلعبوا بجانب لاعبين من المنتخب السعودي. ولعب أنور، مع نادي الشباب ، طوال مشواره الكروي، قبل أن يختتم مسيرته مع النصر. وشارك مع المنتخب الوطني في كأس العالم 1994، وسجل هدفين ليساعده في التأهل للدور الثاني، وشارك في مونديال 1998، وشارك أيضًا مع النصر بكأس العالم للأندية عام 2000.