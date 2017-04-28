آل الشيخ: سنجبر الجميع على احترام القانون

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الرياض- البلاد

أكد طلال آل الشيخ، عضو اتحاد كرة القدم: إن اتخاذ القرارات في قضية اللاعب عوض خميس، جاء بعد مناقشة القضية من جميع الأعضاء. وأضاف في تصريحات بعد اجتماع أعضاء اتحاد كرة القدم أمس: القرارات التي صدرت قانونية، وهي من صلاحياتنا كمجلس، وهي قابلة للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي. وأكد أن كل من هو تحت منظومة كرة القدم هو تحت سلطة الاتحاد السعودي المسؤول الأول عن اللعبة، وهو عاقد العزم على أن يأخذ زمام مسؤولياته بكل قوة وشجاعة، ويتخذ قراراته بناءً على اللوائح والأنظمة والقوانين، دون النظر لأي اعتبار آخر. وأضاف: نطالب المنظومة الرياضية الالتزام بالقوانين، وأي جهة ترى أنها متضررة من هذا القرار، أو لم ينصفها، من حقها الذهاب؛ كما قلت إلى مركز التحكيم الرياضي.

وأضاف: كنا حريصين على أن تكون العقوبات رادعة، لمجابهة أي تلاعب في تسجيل اللاعبين في المرات المقبلة. وعن نية النصر التصعيد لـ “فيفا” قال: هناك أنظمة واضحة، لن نسمح بتجاوزها، ولدينا نظام يجيز الاتجاه إلى مركز التحكيم الرياضي، ولن نعطي الفرصة لأي طرف تجاوز الأنظمة، وسنجبر الجميع على احترام القوانين. وأوضح آل الشيخ، أنه لا توجد قرارات غير قابلة للنقض، ومن حق أي نادٍ استخدام حقوقه.