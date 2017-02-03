آل الشيخ .. عوامل قوة أهل السنة والجماعة تكمن في تمسكهم بالكتاب والسنة

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أكد معالي وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد الشيخ صالح بـن عبدالعزيز آل الشيخ…

أن أهم عوامل قوة أهل السنة والجماعة تكمن في اتحاد كلمتهم واقتدائهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله وعليه وسلم.

لمواجهة كل ما يحاك للأمة من مؤامرات وفتن .

جاء ذلك في محاضرة ألقاها معاليه مساء اليوم بعنوان : ” عوامل قوة أهل السنة والجماعة “.

وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتر كونتيننتال بالرياض ، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 “.

وقدم معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري:

سيرة ذاتيه للمحاضر استعراض فيها أهم أعمال ومراحل حياة معالي الشيخ صالح آل الشيخ .

وأصل معالي الشيخ صالح عدداً من العوامل والركائز التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة قياماً راسخاً ،.

ما جعله ــ بفضل الله تعالى ــ المنهج الشامل الأتم بل المنهج المعصوم .

واستشهد معاليه بعدد من الأدلة الشرعية من الكتاب على .

التي تحث أهل السنة والجماعة بالأخذ بأسباب القوة واتحاد الكلمة ، لمواجهة الأخطار التي تحيط بالأمة منذ فجر الإسلام إلى يومنا المعاصر .

وقال : ” إن هناك قوة ذاتية للإنسان متمثلة بقوته الجسدية ، وقوة متعدية في إيمانه ومعتقده ” .

وبين معاليه أن من عوامل قوة أهل السنة والجماعة تكمن في تمسكهم بالكتاب والسنة.

الذي هو منهج محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ، وإخلاصهم للعمل لله سبحانه وتعالى .