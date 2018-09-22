آل الشيخ لجمهور الأهلي من أمريكا: أنتم أهل الوفاء

جدة – بدر النهدي

شهدت مدرجات ملعب “الجوهرة المشعة” أكثر عدد حضور جماهيري في (جولة الوطن)؛ حيث تخطى عدد الحضور الجماهيري41 ألفا، وكانت الجماهير الأهلاوية، قد تناولت وجبة الإفطار، على روح الراحل خالد قاضي رحمه الله ، و قامت جماهير الأهلي بعمل تيفو خاص يحمل صورة قاضي مع عبارة “لن ننساك يا خالد قاضي” بدعم خاص من معالي المستشار تركي آل الشيخ،

كما تم توزيع كتيب خاص للجماهير الحاضرة بعنوان ” ورحل الطيب خالد ” يحمل في محتواه بعض معلومات عن الراحل وبداياته في عالم الصحافة وبعض مقالات الزملاء الإعلاميين الذين رافقوه منذ بداياته، وشهد اللقاء تواجد عدد كبير من الإعلاميين؛ وفاء وتقديرا لزميلهم الراحل، كما تواجد رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاء الله السلمي. كما قامت الجماهير بتحية أسرة المرحوم قاضي عندما نزلوا لأرضية الملعب بين شوطي المباراة.

وقد وجه معالي آل الشيخ في مكالمة هاتفية عبر مكبرات الصوت التحية للجماهير الأهلاوية؛ بمناسبة اليوم الوطني، وذكر أن المباراة عزيزة على الرياضيين؛ كونها تحمل اسم الإعلامي خالد قاضي، مقدم شكره الجزيل لوالد خالد قاضي لحضوره إلى أرضية الملعب مشيدا بالجماهير الأهلاوية الحاضرة، ووصفهم بالأوفياء.‏