آل الشيخ يتعهد بأخبار سارة لجماهير العميد

جدة- البلاد

تعهد معالي تركي آل الشيخ، لجماهير نادي الاتحاد، بأخبار سارة خلال الفترة المقبلة، بعد الكبوة التي تعرض لها الفريق مع انطلاقة الموسم الحالي.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” “في اليومين القادمين: يحسم أخي نواف المقيرن (رئيس الاتحاد) أمر المدرب، وبإذن الله، سيكون مميزا”.

وأضاف “أسأقف مع أخوي نواف، وواثق في إدارة الاتحاد، جمهور الاتحاد ستسمعون مايسركم، وعد مني”. وخسر الاتحاد أول 3 مباريات له بدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق على يد التعاون بنتيجة 3-5، ليتذيل جدول ترتيب المسابقة.