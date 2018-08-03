آل الشيخ يستعرض الأعمال التقنية للوزارة في الحج

جدة – البلاد

استعرض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ،امس الخميس أعمال الوزارة التقنية لحج هذا العام ـ، كما دشن نظام التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة ، والمختصين بقطاع تقنية المعلومات .

وخلال الاجتماع الذي سبق تدشين معاليه للنظام ، تم عرض أعمال الوزارة التقنية لحج هذا العام ، والتي تمثّلت في ثلاث حزم، الأولى: أنظمة وخدمات برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، والثانية: منظومة “مناسك” بنسختها الثانية، والحزمة الثالثة: أنظمة الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة .

وفي نهاية الاجتماع ، دشن معاليه نظام “التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة” ، قائلاً: بسم الله ، وعلى بركة الله ، أسأل الله أن يجعل هذا النظام نافعاً محققاً لرؤية وتطلعات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ، بما يساهم في تسهيل كافة الأعمال التي تخدم ضيوف الرحمن، كما أسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقيام بواجبنا تجاه ديننا وولاة أمرنا وتجاه وطننا ومواطنينا ،

مؤكدا أن هذه الخدمة لكي يتمكن القائمون على التوعية من أداء عملهم بكل يسر وسهولة باستخدام أحدث التقنيات، مّما يحقق أهداف ورؤى خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ولمواكبة رؤية المملكة 2030 الحضارية التي ستنقل المملكة ــ بمشيئة الله ــ نقلات متميزة إلى مصاف الدول المتقدمة فيما يخدم الوطن والمواطن .