آل الشيخ يشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية

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الرياض – واس

يشارك وفد من مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الاجتماع السنوي الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يبدأ اعماله اليوم السبت ، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى ــ في تصريح صحفي بهذه المناسبة ــ أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ تحرص على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ولاسيما الشوري والبرلماني بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للدول العربية وتقوية روابط التعاون بينها،

ويعمل على منع التدخلات التي تقوم بها بعض القوى في شؤون الدول العربية وتهديدها للأمن القومي للعالم العربي , مشيراً إلى أن المجالس والبرلمانات تعد إحدى أدوات تعزيز الاستقرار والتلاحم بين الشعوب العربية وحصناً قوياً لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم العربي.

وأفاد معاليه أن الاجتماع الثاني للبرلمان العربي و رؤساء المجالس والبرلمانات العربية سيتوج باعتماد وثيقة ترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب وذلك بعد أن يناقش الاجتماع ما يتعرض له العالم العربي من أوضاع استثنائية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة جراء تنامي ظاهرة الإرهاب،

وتمدد الجماعات الإرهابية، والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.وأوضح معاليه أن المؤتمر سيبحث الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني ودور المجالس والبرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.