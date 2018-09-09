محليات

آل الشيخ يصدر قرارات بتكليف عدد من القيادات في “الشؤون الإسلامية”

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / ذو الحجة / 1439 هـ       9 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من القرارات لتدوير بعض قيادات العمل الإداري في الوزارة.
وشملت قائمة القرارات:

– تكليف الشيخ عبدالعزيز بن حمدان الحمدان وكيلاً للشؤون الإسلامية بالإضافة لعمله وكيلاً للمطبوعات والبحث العلمي.

– تكليف الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وكيلاً مساعدا للشؤون الإسلامية.

– تكليف المهندس أسامة بن حمد الجفال مديراً للإدارة العامة للمشروعات والصيانة.

– تكليف الشيخ علي بن محمد الشهري مديراً للإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية.

– تكليف الشيخ د. سالم بن حاج الخامري مديرا عاماً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

– تكليف الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري مساعداً للمدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد  بمنطقة مكة المكرمة.

– تكليف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح مساعداً للمدير العام للشؤون الفنية والخدمات  المساندة   بمنطقة مكة المكرمة

– تكليف الشيخ منصور بن عبدالله  الزهراني مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة .

– تكليف الشيخ صفوان بن محمد  اليحياوي مديراً لمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.

– تكليف المهندس سامي بن محمد الشمري مديراً للإدارة العامة للخدمات والمرافق.

– تكليف الشيخ مطارد دخيل العنزي مديراً عاماً لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *