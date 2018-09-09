آل الشيخ يصدر قرارات بتكليف عدد من القيادات في “الشؤون الإسلامية”

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من القرارات لتدوير بعض قيادات العمل الإداري في الوزارة.
– تكليف الشيخ عبدالعزيز بن حمدان الحمدان وكيلاً للشؤون الإسلامية بالإضافة لعمله وكيلاً للمطبوعات والبحث العلمي.
– تكليف الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي وكيلاً مساعدا للشؤون الإسلامية.
– تكليف المهندس أسامة بن حمد الجفال مديراً للإدارة العامة للمشروعات والصيانة.
– تكليف الشيخ علي بن محمد الشهري مديراً للإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية.
– تكليف الشيخ د. سالم بن حاج الخامري مديرا عاماً لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
– تكليف الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري مساعداً للمدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.
– تكليف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح مساعداً للمدير العام للشؤون الفنية والخدمات المساندة بمنطقة مكة المكرمة
– تكليف الشيخ منصور بن عبدالله الزهراني مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة .
– تكليف الشيخ صفوان بن محمد اليحياوي مديراً لمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.
– تكليف المهندس سامي بن محمد الشمري مديراً للإدارة العامة للخدمات والمرافق.
– تكليف الشيخ مطارد دخيل العنزي مديراً عاماً لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية.