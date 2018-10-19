آل الشيخ يطلع على أحوال مسلمي نيبال

الرياض- البلاد

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتب معاليه بالوزارة في الرياض، أمين عام المركز الإسلامي في النيبال الشيخ ضياء الرحمن عبدالسلام، الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى ــ خلال اللقاء ــ تبادل الأحاديث الودية، وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، سيما ما يتعلق بأحوال المسلمين في النيبال.

كما أهدى الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ــ في نهاية اللقاء ــ لأمين عام المركز الإسلامي في النيبال، نسخة من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، فيما أهدى الشيخ ضياء الرحمن عبدالسلام درعاً تذكارياً لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.