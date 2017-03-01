آل الشيخ يلتقي العلماء والمفتين الماليزيين

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كوالالمبور – واس

عقد معالي وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بمقر إقامته في ماليزيا أمس اجتماعاً مع عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمفتين في الولايات الماليزية.

وفي مستهل اللقاء، أكد معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ عمق العلاقات التي تربط بين المملكة وماليزيا وخاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ثم تطرق الحديث إلى أهمية دور العلماء والمفتين في جمع الكلمة،

ونبذ التطرف والغلو، وإحياء دور الأمة الإسلامية وعلمائها، وبيان أهمية الفتوى ودور المفتين في خدمة هذا الدين العظيم، داعيا المفتين إلى أن يكون لهم دور فاعل في التصدي للأفكار المنحرفة، وفي حفظ لحمة الأمة، ووحدة صفها وكلمتها.

كما جرى خلال اللقاء بين معالي الشيخ صالح آل الشيخ أصحاب الفضيلة العلماء والمفتين مباحثات حول مفهوم أهل السنة والجماعة، والتعاون بين المملكة وماليزيا في الشؤون الدينية والدعوية، حيث أعرب المفتون عن رغبتهم في زيارة المملكة والجهات الدينية فيها، والتعاون معها فيما يخدم العمل الإسلامي المستند إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة والجماعة.