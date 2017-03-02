آل الشيخ يلتقي رئيس محكمة الاستئناف بماليزيا

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كوالالمبور – واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بمقر إقامته في ماليزيا، أمس الأول رئيس محكمة الاستئناف الفدرالية الماليزية داتؤ محيي الدين بن إبراهيم، وأعضاء المحكمة.

وفي بداية اللقاء، رحب معاليه بالقضاة، مبيناً عمق العلاقات السعودية الماليزية، مشيراً إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ لماليزيا، في مستهل جولته الآسيوية، تؤكد عمق هذه العلاقات، وعظم محبة خادم الحرمين الشريفين للشعب الماليزي.

ثم تحدث معالي الشيخ صالح آل الشيخ عن نظام القضاء في المملكة وما تميز به منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ ،

موضحاً أن المملكة بدأت في صياغة مدونة الأحكام القضائية، بمشاركة عدد كبير من العلماء والقضاة،برئاسة معاليه، حيث ستكون ــ بمشيئة الله تعالى ــ المدونة الأولى في المملكة. بعد ذلك، تحدث رئيس محكمة الاستئناف الفدرالية الماليزية داتؤ محيي الدين بن إبراهيم، عن المحاكم الماليزية وتصنيفها، ونوعية اختصاصها، ونوعية القضايا التي تنظر فيها. وتناول الجانبان الحديث عن العدل في الإسلام، ومفهوم القضاء ودوره، وواجبات القضاة.