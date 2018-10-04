آل الشيخ ينتقد عموري.. والأخير يعتذر

جدة- البلاد

انتقد معالي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، التصريحات التي أدلى بها عمر عبدالرحمن، لاعب فريق الهلال حاليا، والعين الإماراتي سابقا. وكان عموري انتقد إدارة العين، مدافعا عن نفسه ضد الاتهامات التي وجهت له مؤخرا، بخصوص تعمد تفويت الفرصة على النادي الإماراتي للحصول على مقابل مادي نظيره بيعه. وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” “غير مقبول ماصرح به اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري ” في قناة دبي”.

وأضاف : أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات، فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق”. وقد قدم عمر عبدالرحمن، اعتذاره لإدارة وجماهير ناديه السابق العين. وقال عموري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” “العين وإدارته وجماهيره في القلب، ولا يمكن أن أقلل من نادٍ عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله عليّ”. وأتم لاعب الهلال “وأعتذر لهم عن أي اساءة فهمت في حديثي”.