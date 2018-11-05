آل الشيخ يهنئ المنتخب السعودي بمناسبة تتويجه بطلاً لكأس آسيا للشباب

قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ التهاني والتبريكات للمنتخب السعودي بعد الفوز بكأس آسيا للشباب 2018 لكرة القدم.

وتوج المنتخب السعودي الشاب ببطولة كاس آسيا عقب فوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية 2 – 1 ، وقال آل الشيخ :”الحمد لله .. كفو يارجال ، ومبروك لكل سعودي ، وكالعادة نحن أسياد آسيا”.

وقال آل الشيخ:” المدرب خالد العطوي وحمزة ادريس ثقتي فيكم في محلها ، مشيداً بهذا الإنجاز الذي تحقق من قبل منظومة عمل سعودية بالكامل بداية من الجهازين الفني والإداري إلى اللاعبين .