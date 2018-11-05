الرياضة

آل الشيخ يهنئ المنتخب السعودي بمناسبة تتويجه بطلاً لكأس آسيا للشباب

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / صفر / 1440 هـ       5 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ التهاني والتبريكات للمنتخب السعودي بعد الفوز بكأس آسيا للشباب 2018 لكرة القدم.

وتوج المنتخب السعودي الشاب ببطولة كاس آسيا عقب فوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية 2 – 1 ، وقال آل الشيخ :”الحمد لله .. كفو يارجال ، ومبروك لكل سعودي ، وكالعادة نحن أسياد آسيا”.

وقال آل الشيخ:” المدرب خالد العطوي وحمزة ادريس ثقتي فيكم في محلها ، مشيداً بهذا الإنجاز الذي تحقق من قبل منظومة عمل سعودية بالكامل بداية من الجهازين الفني والإداري إلى اللاعبين .

ibrahim

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