آل الشيخ يهنئ لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى للشباب لحصولهم على كأس الخليج

هنأ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى للشباب بمناسبة تحقيقهم كأس البطولة الخليجية السادسة عشرة لألعاب القوى التي اختتمت في الكويت بعد تحقيقهم لـ28 ميدالية متنوعة ( 8 ذهبيات و 13 فضية و 7 برونزيات ) .

ووجه معالي الرئيس بتقديم مكافأت مالية للاعبين تقديراً وتحفيزاً لهم نحو بذل مزيد من التميز والإنجاز لتمثيل الوطن خير تمثيل في المحافل المقبلة .

من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بكر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – بتحقيق أخضر القوى لكأس البطولة الخليجية.

موجهاً شكره وتقديره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه واهتمامه بأم الألعاب وتوجيهه بتوفير جميع الإمكانيات للمنتخبات السعودية وهو مايؤكد اهتمامه بالألعاب المختلفة مماثل لاهتمامه بكرة القدم.

مقدماً شكره على تحفيزه ومكافأته لأفراد البعثة المشاركة في خليجي 16.

ونوه بكر بما تحقق وسير الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين تخدم المنتخبات الأولى في الأعوام المقبلة، موجهاً شكره للاعبين على ما بذلوه من جهود خلال منافسات البطولة.

مشيداً في الوقت نفسه بأندية الصفا والأغر والهلال ومضر ورأس تنورة والخليج والأهلي والنور وضمك والنخيل وجرش واليرموك والأنصار على اهتمامهم ودعمهم للاعبيهم في المنتخبات السعودية.

كونهم شركاء رئيسين لهم في الاتحاد السعودي في هذا المنجز .

وأشاد رئيس اتحاد القوى بتأهل العداء أحمد آدم لبطولة العالم للشباب في فنلندا بعد أن حقق الرقم التأهيلي.

، مؤكداً أن ذلك سيكون البداية ويطمحون في تأهل أكبر عدد من اللاعبين لهذا التجمع العالمي .