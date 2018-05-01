آل الشيخ يوجه الدعوة لمشجع أهلاوي ووالده بسبب السومة

جدة-عبدالعزيز عركوك

وجه معالي تركي آل الشيخ ،الدعوة للمشجع الأهلاوي عمار، ووالده الفنان ياسر عبدالخالق للالتقاء بهما اليوم الثلاثاء، عقب المقطع الذي تم نشره في برنامج الخيمة، عبر القناة الرياضية أمس الأول ، حيث قدم فيه المشجع سؤالا لمعالي المستشار، صاغه بأسلوب غنائي عن بقاء عمر السومة، أو رحيله عن الأهلي وطلب فيه من معالي المستشار المحافظة والإبقاء على خدمات اللاعب، واستمراره في صفوف الفريق لمواسم قادمة.

حيث علق في البداية والد المشجع الفنان ياسر عبدالخالق قائلا: إن المقطع كان مخططا له، عقب إعلان رئيس النصر سعود السويلم انسحابه من ميثاق الشرف، مؤكدا في تغريدة على حسابه الشخصي اهتمامه بمهاجم الأهلي عمر السومة ،الأمر الذي جعله يوجه طلبه وشكره بالتجديد مع السومة النجم، الذي قدم الكثير للدوري السعودي والنادي الأهلي خلال الثلاثة المواسم السابقة، بعد تحقيقه جميع الألقاب المحلية خلال مشاركته مع الفريق، إضافة إلى لقب هداف الدوري لثلاثة مواسم متتالية، وكان قريبا من المحافظة على اللقب في الموسم المنصرم لولا إصابته الطويلة،

وقدم ياسر شكره الجزيل لمعالي المستشار، الذي أحدث نقلة كبيرة في الرياضة السعودية في جميع الألعاب، ورغم المكانة الكبيرة والمرموقة التي يمتلكها فإنه رجل متواضع ويستمع للصغير قبل الكبير، ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والإذاعات والصحف وغيرها، وأشار إلى أنه سعيد جدا ومتشوق لمقابلة معالي المستشار، وأن الفرحة لم تسعه، وقد حرمته النوم معتبرا بأنه هذه الدعوة تمثل له الكثير وتعتبر إنجازا عظيما له، ولابنه عمار.

وأضاف والد المشجع بأنه هو من كتب الأغنية وقام بتلحينها، وتقول كلماتها:

يامعالي المستشار تسمح باستفسار

خايف اتكلم يابو ناصر ويوحشنا النهار

أمري لله وعلى الله وداعا يا أهل الديار

أجيكم تاج على رأسي ولا تلقوني في شهار

خذي سؤالي السومة باقي ولا ودعنا وطار

لأني أدري بس تأشر اليمين يصبح يسار

من جهته، قدم المشجع عمار شكره الجزيل لمعالي المستشار على اهتمامه بالنشء والاستماع لهم ، مبينا بأن دعوة معاليه فخرله، سيحتفظ بها ويتذكرها مدى الحياة. كما ثمن عمار وقفات والده ودعمه له في العديد من الأمور الفنية وغيرها بعد تقديمه له العديد من الكلمات وقيامه بتلحينها والتي لاقت إعجاب الكثيرين. كما أن هناك خطوة جديدة شارفت على الانتهاء، وهو عمل جديد من كلمات الوالد وألحانه لدعم منتخبنا الوطني في مونديال روسيا، بعنوان” صقورنا الأبطال في سما روسيا”.