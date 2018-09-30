(آل الشيخ) يوجه بإقامة بطولة المملكة للبلوت الثانية في الرياض

الرياض- البلاد

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، بتنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة بنسختها الثانية، وقد تقررت إقامتها خلال الفترة من 17- 27 أكتوبر بالصالات الخضراء بمدينة الرياض.

وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودى للرياضات الإلكترونية والذهنية، بعد النجاح الباهر الذي تحقق في النسخة الأولى للبطولة، وقد تمت مضاعفة جوائز البطولة لتصل إلى مليونَيْ ريال سعودي بواقع مليون ريال للفرق الفائز بالمركز الأول، ونصف مليون ريال لأصحاب المركز الثاني،

وسينال الفريق الفائز بالمركز الثالث ثلاثمائة ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على مئتي ألف ريال. هذا وسيتم استقبال طلبات الراغبين في التسجيل لمنافسات البطولة عبر رابط موقع البطولة التالي: baloot.safeis.sa