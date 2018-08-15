آل الشيخ يوجه بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم ، عدداً من المشروعات المتنوعة في مساجد المشاعر المقدسة ، بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ، وتيسير أدائهم لمناسك الحج في أجواء آمنة مطمئنة .

وتضمنت المشروعات التكييف الجديد لمسجد نمرة بعرفة ، ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة ، والبوابتين الجديدتين والتكييف في مسجد الخيف ، إضافة إلى التكييف الجديد لمسجد حجاج البر ، وكاميرات مراقبة في مساجد المشاعر ، حيث أبدى معاليه سعادته بهذه المشروعات التي تصب جميعها في خدمة ضيوف الرحمن ، في ظل التوجيهات المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ .

كما أبدى معاليه شكره وتقديره لمنسوبي الوزارة ، لا سيما المعنيين بهذه المشروعات الذين تابعوا أعمالها حتى اكتملت جاهزيتها ، مؤكداً أهمية الاستمرار في تقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن حتى يغادروا هذه البلاد المباركة بعد تأديتهم للمناسك .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها معاليه في منطقة المشاعر المقدسة ، ومكة المكرمة ، تفقد خلالها المساجد وجميع الخدمات التابعة لها ، وآخر استعدادات الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن .

وفي سياق متصل ، وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، بإنشاء غرفة عمليات لمساجد المشاعر المقدسة ، تتابع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على مدار الساعة ، كما وجه بتزويد مساجد المشاعر بمئة ألف نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام ، إضافة إلى الموجود في هذه المساجد .

وكان معاليه قد استهل الجولة بزيارة مسجد نمرة ، وزيارة مقر الوزارة في عرفة ، ثم زيارة مسجد المشعر الحرام ، وزيارة مقر الوزارة في مزدلفة ، وزيارة مسجد حجاج البر بمنى, كما زار معاليه مسجد الخيف، ومقر الوزارة في منى ، مختتماً الجولة بعقد مؤتمر صحفي في المقر.