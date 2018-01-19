آل جابر:تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن خلال أيام

عدن- واس

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أمس بزيارة لعدد من الموانئ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن التقى خلالها مجموعة من المسؤولين في الحكومة اليمنية.

وقال السفير في تصريح صحفي :”سنعقد لقاءً تشاورياً مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي ستطلق خلال أيام، وسندرس الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق لإيصال الواردات إلى جميع أفراد الشعب اليمني”،، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اليمني تحسناً وزيادة في الواردات بحجم أكبر مما كانت عليه خلال العامين الماضيين.

وأكد السفير محمد آل جابر، أن دعم المملكة العربية السعودية لليمن بملياري دولار يأتي في إطار حرصها على الشعب اليمني ومقدراته بعد نهب ميليشيا الحوثي للبنك المركزي، ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تريد يمناً ضعيفاً تسوده الفوضى والفقر وانعدام الأمن.

وأضاف :”نحن نريد يمناً قوياً عزيزاً يسوده الأمن وينعم مواطنوه بالرخاء والاستقرار، لذلك لن تثنينا جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن تحقيق هذا الهدف، تحت أي ظرف، ورغم كل المخاطر والتهديدات الأمنية”.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين أن سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تمارس أعمالها بشكل طبيعي، وقد منحت 20 ألف تأشيرة عمل في المملكة للمواطنين اليمنيين.

من جهة أخرى، التقى السفير محمد آل جابر بشخصيات وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية، حيث جرى مناقشة الأوضاع الإنسانية والجهود التي تبذلها المملكة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.