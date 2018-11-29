دولية

آل جابر : ارتفاع الريال اليمني هزيمة جديدة للحوثيين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      29 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدي اليمن، محمد آل جابر ، أن نتائج الدعم السعودي المستمر للاقتصاد اليمني، بدأت في الظهور على أرض الواقع، حيث ارتفعت قيمة الريال أمام العملات الأخرى.

وقال “آل جابر” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، في هزيمة جديدة للميليشيا الحوثية والمشروع الفارسي في اليمن، حقق الريال اليمني ارتفاعًا كبيرًا مقابل الدولار، كما انخفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل ملحوظ.

وتابع، إن هذا التحسن في الاقتصاد اليمني، كان نتيجة للجهود الفعالة للحكومة اليمنية، وبدعم مستمر من المملكة للشعب اليمني الشقيق في جميع المجالات.

ibrahim

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