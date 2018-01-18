آل جابر من عدن: نريد يمناً قوياً يسوده الأمن

أكد محمد آل جابر سفير خادم الحرمين لدى اليمن دعم المملكة للشعب اليمني ليحيا بأمان واستقرار في حاضره ومستقبله.

وقال آل جابر لوسائل الإعلام خلال وصوله إلى عدن اليوم الخميس: “سنعقد لقاءً تشاورياً مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، خلال أيام وسندرس مع الحكومة اليمنية الاحتياجات العاجلة ليستفيد جميع أبناء الشعب اليمني”.

وأشار إلى أن دعم المملكة لليمن بملياري دولار يأتي في إطار حرص المملكة على الشعب اليمني ومقدراته

منوهاً إلى أن السفارة السعودية منحت اليمنيين 20 ألف تأشيرة للعمل في المملكة.

وشدد آل جابر على أن الحوثيين ومن ورائهم إيران يريدون يمناً ضعيفاً تسوده الفوضى والفقر وانعدام الأمن

وقال “نريد يمناً قوياً يسوده الأمن.. ولن تثنينا جرائم ميليشيا الحوثي ومن خلفهم إيران عن تحقيق ذلك”.