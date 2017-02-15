آل حسوبة وعزاية وباديب وأبو صفية يتلقون العزاء في فقيدهم

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جدة – عادل المعمري

تقبل آل حسوبة وآل عزاية وآل باديب وآل أبو صفية ، العزاء من المسؤولين ووجهاء وأهالي جدة ، في فقيدهم الغالي نبيل عبد الوهاب حسوبة ، المهندس في قاعدة الملك فيصل البحرية ، والذي وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة مع المرض.

وقد أديت الصلاة على الفقيد في المسجد الحرام ودفن في مقبرة المعلاة .

يذكر أن آل حسوبة هم أعمام المتوفى وآل عزاية أخواله وآل باديب ابناء خاله وآل ابو صفية أرحامه.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته ، وألهم أهله وذويه الصبر والاحتساب.”إنا لله وإنا إليه راجعون”.