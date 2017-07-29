آل طاوي وكيلا مساعدا للشؤون التنموية بالإمارة

مكة المكرمة- واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قرارا بتكليف عبدالله بن أحمد طاوي وكيلاً مساعداً للشؤون التنموية بإمارة المنطقة، وتكليف المهندس عدنان خوجه أميناً عاماً لمجلس المنطقة .

وأوضحت الإمارة أن قرار سمو أمير المنطقة يأتي لتنامي أعباء ومسؤوليات وكالة الإمارة المساعدة للشؤون التنموية ومجلس المنطقة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد لإمارات المناطق، وما يتطلبه الوضع وحاجة العمل من توزيع تلك المهام والمسؤوليات بما يمكن من تحقيق مستوى أداء وانتاجية عالية، إضافة إلى مواكبة مراحل النمو المستمر لمسيرة التنمية بمحافظات المنطقة والإشراف والمتابعة الدقيقة لتنفيذ مهام المناطة بكلا القطاعين ولما تقتضيه مصلحة العمل .

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