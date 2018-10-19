آل طاوي يفتتح القسم المهني برعاية جدة

جدة -حماد العبدلي

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أمس القسم المهني بمركز الرعاية المتطورة بجدة، بحضور نخبة من رواد العمل الاجتماعي.

واستمع آل طاوي إلى شرح مباشر وعملي من الطلاب بقسم الطباعة والسكرتارية والحاسب الآلي وصناعة المفاتيح ثم تجول داخل أقسام المركز التعليمي والفصول الدراسية والرياضية والعلاج الطبيعي والتخاطب والعيادة والتقى الطلاب وتبادل الأحاديث معهم.

وقام آل طاوي بتقطيع “التورتة” الخاصة بهذه المناسبة مع طلاب المركز وألقى كلمة أوضح فيها مبادرات الوزارة ووقوفها مع جميع فئات المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة؛ مبدياً إعجابه بالمركز وما يقدمه من خدمات جليلة لهذه الفئة الغالية واضعاً نفسه في خدمة وتسهيل كل الصعاب في سبيل خدمة أبنائنا من ذوي الإعاقة.

وفي الختام قدّم مدير المركز هديةً تذكارية إلى آل طاوي شاكرا له ما يقوم به من جهد وخدمات لذوي الإعاقة؛ موضحاً أن مركز الرعاية يحرص على تقديم الخدمة والرعاية الصحيحة، ودائماً على العهد، وهذا في سبيل رفعة الأبناء؛ بحيث تتوفر لهم حياة كريمة، ويصبحوا أعضاء فاعلين بمجتمعهم.