آل عبدالعال وأبو الجدايل يتقبلون التعازي في غلا

انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر يوم أمس السبت غلا منصور عبدالعال عن عمر يناهز الثالثة عشر ربيعا بعد صراع مرير مع المرض لم يمهلها طويلاً وصلي عليها في مسجد الجفالي ودفن جثمانها في مقبرة أمنا حواء بجدة. ويتقبل آل عبدالعال وآل أبو الجدايل التعازي في منزل والدها منصور عبدالعال خلف أيسلاند السلامة٢ .ويوم أمس السبت أول أيام العزاء. (البلاد) تسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).