آل فتيل : التأهل عن طريق الديربي له مذاق خاص

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أكد اللاعب محمد آل فتيل مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم أنه متفائل الليلة في تحقيق فوز على فريق الاتحاد، وقال آل فتيل: مباراتنا اليوم أمام أشقائنا بنادي الاتحاد تعتبر قوية وتمثل أهمية كبيرة للفريقين،

ونحن سندخل المباراة مثل أي مباراة أخرى. تفكيرنا في الفوز وسنلعب المباراة بشكل طبيعي رغم أنها مباريات كؤوس، ولا شك أن للمباراة مع الاتحاد طعما آخر؛ كونها الديربي، وكذلك التنافس بين الفريقين قوي، والوصول للنهائي من بوابة الاتحاد له طعم ومذاق خاص، وهذا الموسم الاتحاد يقدم مستويات فنية جيدة، وهذا ما يزيدنا حماسا؛ لتحقيق الفوز.

وأضاف: نحن جاهزون كلاعبين نفسياً وبدنياً، وسنبذل الغالي والنفيس من أجل أن يظهر الفريق بالشكل المطلوب، ونظفر بالتأهل رغم صعوبة مباريات الديربي، ولكن بالرتكيز ومجهود الزملاء وتعاوننا سنكون الأفضل -بإذن الله- في الملعب.