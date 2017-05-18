آل فتيل : سنحتفل مع جمهورنا بالجوهرة
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أوضح اللاعب محمد آل فتيل مدافع فريق الأهلي، أن النهائي أمام الهلال، فرصة سانحة لعمل بصمة لهم، كجيل مميز في تاريخ النادي العريق، وقال: مباراة اليوم ليست كباقي المباريات السابقة. اليوم الحسم، وبطولة كأس الملك لها وضع كبير، لدينا كلاعبين، وعلى جمهورنا الذي صبر كثيراً هذا الموسم، ويستحق مثل هذه البطولة الغالية، وأعتقد أن نيل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين- أغلى بطولات المملكة – شرف كبير، وكل ما أتمناه أن يوفقنا الله اليوم، ويحالفنا الحظ في إحراز البطولة. لنعوض جماهيرنا، وبإذن الله، نحتفل بالكأس سوياً هذا اليوم بالجوهرة المشعة.
التصنيف: الرياضة
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