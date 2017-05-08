آل فتيل : سنهزم ذوب آهن ونتأهل

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جدة – أحمد الياس

وصف اللاعب محمد آل فتيل مدافع فريق الأهلي، مباراة فريقه اليوم أمام فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، بالمصيرية والقوية، ولابد من الفوز فيها، للمنافسة على بطاقة التأهل بالمجموعة،

وقال آل فتيل: البطولة الآسيوية قوية وصعبة على أي فريق، ومشوارها شاق، ومباراتنا اليوم أمام ذوب آهن، لن تكون سهلة على الطرفين، ولا يعني فوزنا بمسقط أن الفريق الإيراني سهل.

بالعكس هو ينافس لخطف بطاقة تأهل عن المجموعة، ونحن سنقدم كل ما لدينا، والحمدلله، فريقنا يمتلك لاعبين أصحاب أداء جماعي عال.