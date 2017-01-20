آل فتيل : مباراة الشعلة صعبة

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جدة – أحمد إلياس

أكد محمد آل فتيل مدافع فريق الأهلي عزمهم كلاعبين على تحقيق نتائج ترضي وتفرح جماهيرهم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمحافطة على لقب البطولة، واعتبر مباراة فريقه اليوم أمام الشعلة صعبة،

وأضاف: لا شك أن مباراة الفريق اليوم أمام فريق الشعلة، لن تكون سهلة إطلاقاً، وتحتاج لكثير من العمل والجهد ونحن- والحمدالله- جاهزون للمباراة نفسياً وفنياً، وكل ما نحتاجه التوفيق من الله، ” وأضاف ” الحمدالله الحماس موجود لدى اللاعبين لكسب اللقاء والمواصلة في البطولة لدور الستة عشر، ونحن عاقدو العزم على إسعاد جماهيرنا الكبيرة في هذه البطولة وإرضائهم بعد خسارة بطولة كأس سمو ولي العهد، وبإذن سنسعى للحفاظ على لقبنا في هذه البطولة الغالية، والمنافسة على الدوري، وبلا شك مباراة اليوم أمام الشعلة الصعب، لا تقبل أنصاف الحلول فهي مباريات كؤوس .