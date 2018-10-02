آل فتيل وسوزا (IN) .. والمقهوي وتفاريس (WAITING)

جدة – محمد صالح

تنفس الأرجنتيني غويدي مدرب الأهلي الصعداء، عقب تماثل عدد من اللاعبين المصابين لـ”الشفاء” من الاصابات المختلفة، التي داهمتهم خلال الفترة الماضية،

حيث باتت مشاركة المدافع محمد آل فتيل، ولاعب خط الوسط البرازيلي دي سواز بيد المدير الفني خلال مواجهة الفيصلي يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة الخامسة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”.

فيما لا زال الثنائي الآخر الدولي حسين المقهوي والمهاجم المكسيكي دجانيني تفاريس معلقة رغم تماثلهما للشفاء من الاصابة، حيث بدأ الأخير بالركض حول مضمار الملعب،

وبدأ بملامسة الكرة خلال مران الأمس. ميدانياً، عقد الأرجنتيني بابلو جويدي اجتماعاً مع لاعبي “الأسود” أمس للحديث معهم حول المرحلة القادمة، والتي تتطلب الكثير من قبل اللاعبين لمواصلة نفس العطاء، وسلسلة الانتصارات، كما طالبهم بنقاط الفيصلي، ووصف المواجهة بالمهمة، خاصة أن “العنابي” خسر مواجهة الجولة الماضية أمام الحزم.