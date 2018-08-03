آل مفرح يستقبل كبير المستشارين البريطانيين بالحرس الوطني

الدمام – واس

استقبل مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح أمس, كبير المستشارين البريطانيين بوزارة الحرس الوطني العميد ستيفن كارترايت, والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء, رحب آل مفرح بكبير المستشارين البريطانيين والوفد المرافق, كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, واستعراض الموضوعات ذات العلاقة بتطوير ورفع الجاهزية لقوات الحرس الوطني للقطاع الشرقي, فيما تم التطرق لبرامج التدريب والتطوير لكل ما يخدم القطاع الشرقي ومنسوبيه للوصول على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية.

من جهته, شكر كبير المستشارين البريطانيين اللواء الركن آل مفرح على حسن الاستقبال, مشيداً بجهود الحرس الوطني للقطاع الشرقي وبالتطور والتقدم المستمر في جميع الجوانب والاهتمام الكبير بمنسوبيه, موكداً استمرار الدعم لكل ما يخدم مصلحة وزارة الحرس الوطني بشكل عام والقطاع الشرقي بشكل خاص.