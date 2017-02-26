(آمن) يوعي 150 من منسوبي الحرس الوطني

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جدة – إبراهيم المدني

أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف برنامجا توعوياً بالحرس الوطني بالمحافظة لمدة يومين وذلك ضمن برامج آمن.

وأوضح نائب رئيس جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالعزيز السيف أن برنامج آمن التثقيفي الوقائي يعنى بمنسوبي المنشآت والقطاعات العسكرية والأمنية. حيث استفاد من فعالياته والتي اقيمت بالحرس الوطني 150 مستفيد وذلك بحضور قائد كتيبة الشرطة العسكرية بالحرس العميد محمد الجندل .

وبيّن السيف أن فعاليات كفى بالحرس الوطني بالطائف شملت ندوات توعوية ومعرض توعوي ثابت وعيادة متنقلة مجهزة بأحدث الاجهزة للكشف عن الادمان بإشراف عدد من الاطباء المتخصصين في علاج الادمان، مقدما شكره لقيادة ومنسوبي الحرس الوطني على تعاونهم ودعمهم لبرامج الجمعية.