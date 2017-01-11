أبا الخيل يعلن تَسلم الطفلة المعنفة و إخضاعها للكشف الطبي

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل :

بأن هذه القضية محط اهتمامهم، مشيراً إلى أنه تم الوصول لوالدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة.

مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

تم الوصول للطفلة المعنفة واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي.

#ام_تريد_بنتها_بحضنها — خالد ابا الخيل (@kabalkhail22) January 11, 2017

حيث أن أمها كانت قد ناشدت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وهيئة حقوق الإنسان للتدخل في إنقاذ طفلتها التي تتعرض للتعذيب على يد والدها.

ناشرةَ مقاطع فيديو وصور للتعذيب مشيرة إلى أن الأب أخذ الطفلة بعمر الشهر.

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