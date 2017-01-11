العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

أبا الخيل يعلن تَسلم الطفلة المعنفة و إخضاعها للكشف الطبي

0 تعليق 2 مشاهدة
أبا الخيل يعلن تَسلم الطفلة المعنفة و إخضاعها للكشف الطبي
شارك عبر واتساب

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل :

بأن هذه القضية محط اهتمامهم، مشيراً إلى أنه تم الوصول لوالدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة.

مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

حيث أن أمها كانت قد ناشدت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وهيئة حقوق الإنسان للتدخل في إنقاذ طفلتها التي تتعرض للتعذيب على يد والدها.

ناشرةَ مقاطع فيديو وصور للتعذيب مشيرة إلى أن الأب أخذ الطفلة بعمر الشهر.

تحت هاشتاج

 

الوسوم:,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق